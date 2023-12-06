الاحتلال الإسرائيلي يطالب بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى الأسرى لدى حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (ا ف ب)

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء "دعوة عاجلة" طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس" منذ السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري في بيان "بينما يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل. عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الأسرى إلى البلاد".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، يجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى الذين في أيدي حماس، 138 أسير من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يومًا".

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة حيث تجرى اشتباكات من الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة حماس.

وجددت الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، نفذ جيش الدولة العبرية قصفا على القطاع وسط قتال وصفه بأنه الأشرس منذ بدء عمليته البرية ضد حماس.