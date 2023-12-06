شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنّه "إذا حاولت إسرائيل ملاحقة أعضاء حركة حماس في تركيا، فستدفع ثمنًا باهظًا".
يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد صرّح سابقًا بأنه أبلغ جهاز "الموساد" بأن يعملوا ضد أفراد وقادة حماس أينما وجدوا، وذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: إذا حاولت إسرائيل ملاحقة أعضاء حركة حماس في تركيا فستدفع ثمنًا باهظًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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