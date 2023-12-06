أبو كسم: لجنة التواصل بين بكركي وحزب الله عادت للعمل وتناقش بإيجابية نقاط خلاف لتقريب وجهات النظر

أكّد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، أنّ "لجنة التواصل بين بكركي وحزب الله عادت للعمل ويقودها مدير مكتب الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض ومحمد الخنسا، واللجنة تناقش بايجابية نقاط خلاف بالنظرة الوطنية والسياسية، من أجل تقريب وجهات النظر".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أوضح أنّ "البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي يتحدث دائما في عظاته عن ضرورة تطبيق القرار 1701 وهذا الامر يتحدث عنه في بكركي وفي الجنوب وكل الاماكن وهذه قناعة وطنية راسخة عنه".