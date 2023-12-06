استهدف إسرائيلي لبلدة الفرديس وأطراف كفرحمام وكفرشوبا وراشيا الفخار وشبها والهبارية

نجت بلدة الفرديس في قضاء حاصبيا من مجزرة بعد أن سقطت قذيفتين بين المنازل، بعد أن اطلقتهما القوات الاسرائيلية، ولم تنفجرا، وفق مراسل "النشرة" في حاصبيا.
وتواصل القوات الاسرائيلية قصفها المدفعي باتجاه أطراف كفرحمام، كفرشوبا وراشيا الفخار.
وأكّدت قناة "المنار"، أنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة "الوعرات" في أطراف بلدة شبعا، بعد الاعتداء بالقذائف الثقيلة على أطراف الهبارية.
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