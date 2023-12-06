دانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلستها اليوم وبحضور منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، واستنكرت استشهاد عنصر في الجيش اللبناني، وأكدت أنّ الخروقات تأتي من الجانب الاسرائيلي.
وأشار رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنّ "فرونتسكا لفتت إلى أنّ كل ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو تكهنات".
وأوضح أنّه تم التطرق لموضوع النازحين السوريين وأن يتم ايقاف المساعدات من مفوضية اللاجئين وأن يستكمل الامر بعودتهم الى بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة بعد جلسة للجنة الشؤون الخارجية: فرونتسكا أبلغتنا أن ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو تكهنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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