علامة بعد جلسة للجنة الشؤون الخارجية: فرونتسكا أبلغتنا أن ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو تكهنات

دانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلستها اليوم وبحضور منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، واستنكرت استشهاد عنصر في الجيش اللبناني، وأكدت أنّ الخروقات تأتي من الجانب الاسرائيلي.

وأشار رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنّ "فرونتسكا لفتت إلى أنّ كل ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو تكهنات".

وأوضح أنّه تم التطرق لموضوع النازحين السوريين وأن يتم ايقاف المساعدات من مفوضية اللاجئين وأن يستكمل الامر بعودتهم الى بلادهم.