الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضينا في منطقة البحر الأحمر

ادّعى الجيش الإسرائيلي، اعتراض "صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضينا في منطقة البحر الأحمر". وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن دويّ صفارات الإنذار في إيلات. بدورها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية أنّ انفجارين وقعا فوق البحر الأحمر قرب إيلات، حيث يُشتبه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن.

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