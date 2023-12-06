أبو الحسن: "حزب الله" حريص على قيادة الجيش ويبدو أنّه يحاول كسب الوقت للوصول الى اتفاق

ذكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، أنّ "وفق المؤشرات السياسيّة، لا شك أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول ان يمرر الجلسة التشريعية بتوافق، لذا قد يتطلب الموضوع بعض الوقت، لكن الاتجاه هو لجلسة منتصف الحالي".

وحول موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اعتبر أنّ "حزب الله حريص على قيادة الجيش وهو سيحدد موقفه، ولكن يبدو أنّه يحاول كسب الوقت للوصول الى اتفاق".