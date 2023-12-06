ذكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، أنّ "وفق المؤشرات السياسيّة، لا شك أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول ان يمرر الجلسة التشريعية بتوافق، لذا قد يتطلب الموضوع بعض الوقت، لكن الاتجاه هو لجلسة منتصف الحالي".
وحول موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اعتبر أنّ "حزب الله حريص على قيادة الجيش وهو سيحدد موقفه، ولكن يبدو أنّه يحاول كسب الوقت للوصول الى اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: "حزب الله" حريص على قيادة الجيش ويبدو أنّه يحاول كسب الوقت للوصول الى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.