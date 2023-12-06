السنيورة عرض الاوضاع مع السفير المصري الجديد

التقى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة السفير المصري الجديد في لبنان علاء موسى في زيارة تعارف، عرضت فيها الاوضاع الراهنة من مختلف الجوانب اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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