جمعية "Rebirth Beirut" بالشراكة مع ميدكو وبدعم من "ABC" أنارت الشوارع المحيطة للمجمّع في الأشرفية وفردان

تواصل جمعية "Rebirth Beirut" نشاطها وعملها في بيروت وتستكمل مرحلة جديدة من المشاريع، حيث قامت بالتعاون مع مجمع "ABC" وبالشراكة مع "Medco" بالعمل على مبادرة "ضوي شارعك" لإنارة المدينة.

ويشار إلى أن هذا المشروع الذي انطلق منذ أيار 2022 مستمر بنجاح كبير ويهدف إلى بعث روح جديدة في شوارع بيروت، وفي هذه المبادرة ينتقل إلى الشوارع المحيطة بـ"ABC" في الأشرفية وفردان لإنارتها.

وفي المناسبة، اقيم حفل في "ABC" الاشرفية بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس ونائب رئيس بلدية بيروت وفاعليات اجتماعية واعلامية وزبائن "ABC".

بدوره، قال رئيس ومؤسس جمعية "Rebirth Beirut" كابي فرنيني: "نحن نؤمن بمستقبل هذه المدينة وشعبها. ومن خلال إضاءة شوارع بيروت وطرقاتها الحيوية نعيد الرونق والتألق للعاصمة التي نحبّ: بيروت".

واشار الى ان "هذا التعاون مع "ABC" هو جزء من سعينا الدائم لإعادة الأمل والنور إلى العاصمة، وهو مثال للشراكة في العمل بين القطاع الخاص والشركات الوطنية التي تؤمن بلبنان بلد الحب والحياة والثقافة".

أمّا رئيس مجلس إدارة "ABC" رون فاضل فأكد أن "هذه المبادرة ليست الوحيدة وتأتي ضمن رؤية "ABC" في "جعل لبنان مكاناً أفضل"، إذ تجدد حرصها على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة".

بدورها، لفتت مديرة قسم الابتكار في شركة ميدكو ميشال شمّاس غرزوزي الى ان العتمة لا تليق لبيروت ولسكّانها ولأنه من حق الناس أن تمشي من دون خوف في الطرقات وجاءت هذه المبادرة استكمالاً لكل الجهود السابقة والشراكة بين Medco وRebirth Beirut، واليوم تتكللّ بهذا التعاون مع الـ ABC على أمل أن تحمل الأيام القادمة الخير والسلام.

وفي الختام قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود: "يسرّنا أن نشهد على مبادرات وطنية مثل هذه المبادرة إذ أن المدينة تحتاج لجهد مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام ونحيّي ونشكر كل العاملين والقيّمين على جميعةRebirth Beirut والـABC والشركاء في هذه الخطوة إذ نبارك كل خطوة من شأنها إنارة شوارعنا وإدخال الفرح والأمان إلى قلوب اللبنانيين".