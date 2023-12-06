وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في موضوع تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا الإسكان وتعيين قاض لترؤسها. ووعد الخوري بالسعي لإتمام هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

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