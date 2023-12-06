المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: جعلنا "حزب الله" يدفع ثمنًا باهظًا بسبب هجماته ضدنا

زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أنّ تل أبيب جعلت "حزب الله يدفع ثمنًا باهظًا بسبب هجماته ضد إسرائيل". وفي سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ذكر أنّ "الجيش الإسرائيلي أعلن عن حصاره لخانيونس في إطار سعيه لتفكيك منظومة حماس"، مشيرًا إلى الاستمرار "في الضغط الشديد على حماس حتى يتم إطلاق سراح كل الأسرى".

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