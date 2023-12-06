المفوض العام لوكالة "الأونروا" تفقد مخيّم عين الحلوة: ما يجري بغزة مأساة إنسانية

زار المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني عين الحلوة وتفقد عددًا من مؤسساتها الطبية والتعليمية قبل ان يلتقي بممثلي "اللجان الشعبية" في عيادة "الأونروا" الصحية والأولى والثانية ويتسلم منهما مذكرتين حول مطالب الشعب الفلسطيني في لبنان، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في صيدا.

وحرص لازاريني خلال جولته في المخيم التي رافقته فيها مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس، ورؤساء الأقسام وكبار الموظفين على السير في شوارعه رغم الأمطار الغزيرة التي احتمى منها تحت الواح الزينكو، قبل أن يستمع إلى شرح مفصل عن واقع المدارس التابعة للوكالة والتي ما زالت مقفلة جراء الاشتباكات العسكرية الاخيرة وقد تفقد احداها- مدرسة مرج بن عامر، بعد قيام الفريق الأمني بالكشف عليها ومسحها ونزع القنابل والقذائف غير المنفجرة.

وذكر لازاريني "أنني أزور المخيم اليوم وفي غزة تجري أحداث غير مسبوقة، إنها مأساة انسانية تتكشف كل يوم تحت انظارنا ونحن في وكالة "الأونروا" نبذل كل ما بوسعنا لتوفير المساعدات الإنسانية والاغاثية في ظل الظروف المليئة بالتحديات"، مشيرا الى أن "زيارتي لمخيم عين الحلوة تأتي في إطار تفقد مدارس الأونروا التي ما زال عدد منها محتلا من قبل المجموعات المسلحة، وأطالب الانسحاب منها فورا، ويجب ان تبقى المدارس صرحا تربويا خاصا للتعليم فقط وليس لأي شيء آخر".

وكان لافتًا عدم دعوة الصحافيين إلى تغطية الزيارة بخلاف العادة، وحرص المديرة العامة كلاوس على منع من تواجد منهم من الدخول إلى مدرسة مرج بن عامر من جهة ومنع توجيه الأسئلة إلى المفوض لازاريني من جهة أخرى.