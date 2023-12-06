"ألفا" أعلنت اختيار "VOX SOLUTIONS" شريكًا حصريًا لخدمتي "A2P" و"OTP"

أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، أنّها "وقعت اتفاقية تشغيل بيني حصري لمدة 3 سنوات مع "VOX Solutions" لتعزيز قدرتها على التحكم بحركة الرسائل القصيرة المرسلة من تطبيق الى شخص والتي تعرف بـ"A2P SMS"، وبحركة المكالمات الصوتية المخصصة لإرسال كلمات المرور لمرة واحدة والتي تعرف بــ"OTP Voice"، ضمن شبكتها، ما يعطي حماية أكبر لمشتركيها من محاولات الإحتيال ويقوي جهودها المستمرة في هذا المجال".

واشارت الى ان "هذا التحالف الاستراتيجي بين ألفا وVOX Solutions يمثل شراكة مباشرة وحصرية. وهو يمكّن ألفا من الإستفادة من الخبرات والقدرات المتقدمة لمنصة فوكس 360 الحائزة جوائز عالمية متعدّدة في تعزيز المداخيل من الخدمات المذكورة، عبر تأمين ضبط اكبر لحركة مرورها عبر الشبكة. وهي تتضمن ليس فقط حركة رسائل الــA2P، وإنما أيضاً حركة المكالمات الصوتية المخصصة لإرسال كلمات المرور المستخدمة لمرة واحدة والإشعارات الخاصة بالمشتركين".

ولفتت "ألفا" الى ان " الغش يمثل مشكلة ملحة بشكل متزايد بالنسبة لمشغلي شبكات الهواتف الخليوية. تمثل منصة فوكس 360 حلاً مميزاً وشاملاً في السوق بفضل ميزاتها المتعلقة بمكافحة الغش والتدقيق بالمكالمات السريعة وتحقيق الدخل من الرسائل القصيرة من تطبيق الى شخص وتعريف الهاتف المحمول. وتمكّن المنصة مشغلي الخليوي من تحديد ومنع البريد العشوائي، إلى جانب حظر حركة المرور الاحتيالية بشكل استباقي وحماية المستخدمين من التأثيرات المحتملة لهكذا أنشطة. تُضخّم حركة المرور الاصطناعية المبالغ فيها حجم حركة المرور، الأمر الذي لا يؤدي إلى زيادة تكاليف المؤسّسة فحسب، بل يقلل أيضاً من إيرادات المشغلين (MNOs). تُصنف فوكس 360 من بين أهم الحلول في هذا القطاع لمواجهة هذا التحدي المتزايد".

ورحّب رئيس مجلس إدارة شركة" ألفا" ومديرها العام في لبنان جاد ناصيف "بهذه الخطوة الجديدة في استراتيجية ألفا المستمرة لإدارة المخاطر". وقال: "هذا في محور اهتمامنا حيث نسعى باستمرار إلى تنويع محفظة إدارة المخاطر لدينا مع تزايد محاولات الإحتيال على مستوى العالم".

وأكّد أن "هذه الشراكة الإستراتيجية مع VOX Solutions ستساعد في جعل شبكة ألفا أكثر أماناً كما وستساهم في تقليل المخاطر على مشتركي ألفا من الأفراد والشركات والذين يزيد عددهم عن مليوني شخص، ويحسن الإستفادة من موارد شبكتنا ويعزز مداخيلنا".

وشدد ناصيف على أنّ "لدى شركة ألفا محفظة من أعلى المعايير العالمية في مجال أمن الشبكات وإجراءات مكافحة الإحتيال"، موضحًا "أننا على يقين أن برنامج فوكس 360 سولوشنز سيشكل إضافة هامّة إلى محفظتنا، ويمتّن التزامنا ومسارنا لتقديم معايير اعلى لمنع االأنشطة الإحتيالية، ويعزز جودة الخدمة وقدرتنا على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمشتركينا".

واعرب الرئيس التنفيذي لشركة "VOX Solutions" إحسان أحمدي، عن تصميمه على مواجهة هذه التحديات، وقال إنّ "هدفنا الأساسي هو مساعدة مقدمي خدمات الهواتف المحمولة مثل ألفا في تحقيق نمو ثابت في الإيرادات وتعزيز الابتكار. نحن متحمسون لمواجهة التحديات الكبيرة مثل زيادة حجم المكالمات السريعة والرسائل غير المرغوب فيها وحركة المرور الاصطناعية المبالغ فيها ونعتبر أن القيام بهذه المهمة والوقوف بشكل ثابت لمساعدة شركائنا في الوصول الى أهداف أعمالهم شرفاً لنا. تمثل هذه المبادرة معلماً محورياً نحو تعزيز تجارب الإتصالات والحفاظ على النجاح المستمر".