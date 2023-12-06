الخارجية الفلسطينية تحذر: إسرائيل تدفع نازحي غزة باتجاه معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح "لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر".

وقالت الخارجية االفلسطينية في بيان لها، نقلته قناة "العربية" الإخبارية، إن إسرائيل "أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاد وأصبحت محدودة نسبيا، وعليه فهي تسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقى على قيد الحياة أو تواجد في تلك الأمكنة".

وأضاف البيان أنه بات واضحا أن إسرائيل "تقوم بتحويل القطاع إلى ركام غير صالح للحياة، وتجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه، لتعلن فيما بعد وبهذا الأسلوب الوحشي أنها حققت أهدافها".

وجددت الخارجية الفلسطينية إدانة "المجازر المتواصلة" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين بعد أن قامت بتوسيع اجتياحها البري لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن ذلك يتزامن مع استمرار القصف لكل شيء في شمال قطاع غزة، بما في ذلك إخراج جميع المراكز الصحية والمستشفيات عن الخدمة وحرمانها من تقديم خدماتها الإنسانية للمرضى والجرحى والنازحين.

وفي السياق، حذرت فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء من الانسياق مع ما وصفته بمشروع التهجير من قطاع غزة، معربة عن تقديرها للموقف المصري الرافض له.

وذكر بيان صادر عن "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية"، نشرته حركة "حماس" عبر موقعها الرسمي: "تحذر الفصائل الفلسطينية من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة".

وأكد البيان على "الموقف الفلسطيني الموحد رسميا وشعبيا في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء، ورفض أية مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها، وأن شعبنا الفلسطيني له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين وفلسطين فقط".

وتابع أن على من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة "أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم".

وأشار البيان إلى أن الفصائل الفلسطينية تشيد بموقف مصر الرافض قطعيا للتهجير وتدعوها للحفاظ عليه، مطالبا العالم بالتدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة عبر وقف حرب الإبادة الجماعية ودحر الاحتلال عن كامل قطاع غزة.