شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا.. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 160 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح كينيا منذ عدة أسابيع إلى 160 قتيلاً بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا في بيان، أن حوالي 530 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات المستمرة، وأن الحكومة أقامت 9 مخيمات إضافية لإيواء النازحين.

وأشار إلى أن تأثير الفيضانات على البنية التحتية كبير للغاية حيث إن العديد من الطرق أصبحت غير صالحة للسير؛ مما أدى إلى تعطيل نقل الأشخاص وجهود الإغاثة.

تفشي وباء الكوليرا

وأكد "موورا " أن الفيضانات تسببت في تفشي وباء الكوليرا، ما أدى إلى إصابة 105 أشخاص بالمرض، من بينهم 3 وفيات في مقاطعة لامو شمال شرق البلاد.

ودعا إلى توخي الحذر والاستجابة لتحذيرات من الفيضانات والتعاون مع فرق الإخلاء.