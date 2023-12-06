العراق وأذربيجان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مع وزير النقل والتنمية الرقمية الأذربيجاني رشاد نبييف، والوفد المرافق له، سبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين العراق وأذربيجان في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات والثقافة والآثار.

وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، في بغداد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أهمية تحديد محاور الشراكة أو البرامج التي سيتم العمل عليها لتأسيس أرضية للتعاون الثنائي البنّاء بين البلدين.

واستعرض، خلال اللقاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال الأذربيجانيين للعمل في العراق، وبما يسهم في تطوير القطاع الخاص وتنشيط دوره في تطوير الاقتصاد العراقي.

من جهته، ثمن الوزير الأذربيجاني اهتمام الرئيس العراقي بتوطيد أواصر العلاقات الثنائية، مؤكداً أن زيارة الرئيس إلى أذربيجان عززت العلاقات وفتحت آفاقا جديدة لتوطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأشار إلى رغبة بلاده في مواصلة التعاون في مجالات التربية والتعليم، مؤكدا فتح برامج دراسية وتعليمية للطلبة العراقيين الراغبين في الدراسة بأذربيجان وقبول الطلبة في الدراسات العسكرية في باكو.