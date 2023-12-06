الجيش الجزائري: ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الجزائري ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و٧٨ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية مختلفة.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ٧٠ تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من ٣٤٨ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ٤١ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على ٧٨ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.