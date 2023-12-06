أبو ردينة يحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه في غزة والضفة ويطالب بوقف العدوان فورًا

ياسر رشاد - القاهرة -

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجارالأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وقال أبو ردينة: في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية في الضفة، والمتمثلة في استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام في هذه الأثناء، وفقا لوكالة وفا.

وأكد أبو ردينة أن إسرائيل تمارس إرهابا منظما بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.

وحمّل الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأميركية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، مشددا على أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، اليوم الأربعاء أن وانغ أدلى، بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي تبادلا خلالها وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي .

وقال وانغ "نحن الان في مفترق طرق بين الحرب والسلام، ويتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص أن تلتزم بالإنصاف والعدالة، وتتمسك بالموضوعية والحياد، وتتحلى بالرزانة والعقلانية، وتبذل جهدًا شاملاً لتهدئة الوضع في قطاع غزة، وتعمل على الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية أكبر " .

وأضاف وانغ، أن أي حل للأزمة الراهنة في غزة يجب ألا يحيد عن حل الدولتين، وأي ترتيب يتعلق بمستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

الخارجية الروسية

وطالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتركيز على مقتل أكثر من 40 صحفيا بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة، مشيرةً إلى سماع حجج شنيعة مفادها بأن المنظمة تُعنى فقط بأوروبا .

وقالت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء - : "وفقا لمصادر مختلفة، قُتل بالفعل أكثر من 40 صحفيا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال شهرين وأصيب أكثر من 10 بجروح خطيرة.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: كان على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتباه إلى حقيقة أن جميع المعاهدات والوثائق الدولية، التي تحمي الصحفيين لا تعمل.

وتابعت زاخاروفا: أن الدولة العضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكي، نصبت نفسها بنفسها ضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل قالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع منذ بداية هجومه الأخير على قطاع غزة تكتيكات من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدم أهدافا متعددة وتحسن خطط الهجوم مستهدفا بذلك قصف القطاع بمعدل نادرا ما يحدث، والتسبب في أكبر قدر من الضرر، مع سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في مقال لها اليوم الأربعاء حول تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - أن القنابل عادت تنهمر مرة أخرى على القطاع، حيث لا يزال المدنيون يتعرضون للقصف بالطائرات والمدفعية الإسرائيلية. ويبدو أن الهدنة التي استمرت أسبوعا وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري، بعيدة المنال بالفعل، فقد أعلنت أمس الأول الاثنين حكومة القطاع الذي تسيطر عليه حماس محصلة شهرين تقريبا من الغارات: أكثر من 16 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 7 ألاف شخص في عداد المفقودين، ربما تحت الأنقاض، بما في ذلك 4700 امرأة وطفل.