"النشرة": الجيش عمل على معالجة وسحب قذيفة إسرائلية سقطت بين المنازل في بلدة الفرديس ولم تنفجر

عملت عناصر من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني على معالجة وسحب قذيفة إسرائلية سقطت بين المنازل في بلدة الفرديس ولم تنفجر، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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