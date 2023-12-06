الجيش الإسرائيلي زعم قصف أهداف لحزب الله ومواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "مسيّرات عسكريّة تابعة لسلاح الجو قصفت مقر قيادة وبنى تحتية تابعة لحزب الله". وادّعى، في تصريح، أنّ "قوات المدفعية والمدرعات تقصف منذ صباح اليوم مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية".

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