نصار من السراي: تمنيت على ميقاتي مقاربة الاستحقاقات الداهمة لا سيّما ملف قيادة الجيش وفق الدستور

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في السراي اليوم وعرض معه شؤون وزارته.

وذكر وزير السياحة في تصريح بعد الاجتماع، أنّه وضع ميقاتي في "صورة فوز السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، ودعم لبنان لها في هذا الاستحقاق والذي كان محط تقدير المسؤولين السعوديين ولا سيما وزير السياحة".

وأوضح نصار أنّ "في ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والادارية الداهمة ولا سيما منها موضوع قيادة الجيش، فقد تمنيت على رئيس الحكومة أن تتم مقاربة هذه الاستحقاقات وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة، وعدم اعتماد مقاربات من شأنها أن تولّد سجالا وتباينات نحن في غنى عنها. كما تمنيت على ميقاتي ان يصار الى اتخاذ موقف موحّد من مجلس الوزراء برفض انشاء ما يسمى طلائع طوفان الأقصى".

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن يرافقه وفد من نقابات مزارعي القمح.

وقال الوزير الحاج حسن: "عرضنا مع رئيس الحكومة هموم القطاع حيث لا تزال هناك كميات من القمح الصلب في حاجة الى تصريف. وأكدنا له ان الحل يتم عبر شراء القمح الطري وفق القرار السابق الصادر عن الحكومة، والزام المطاحن بشراء القمح الصلب. وقد أكد ميقاتي ان الأمن الغذائي يشكل بندا اساسيا في كل اللقاءات والزيارات التي يقوم بها، وان موضوع القمح تحديدا مسألة اساسية ستتم متابعتها حكوميا في الفترة القليلة المقبلة".

إلى ذلك، استقبل ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا حازم بديع.