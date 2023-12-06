قيادة الجيش شيّعت الشهيد الرقيب عبد الكريم المقداد في بلدة شمسصار

شيّعت قيادة الجيش اللبناني وبلدة شمسصار وقرى غربي بعلبك شهيد الجيش اللبناني في الجنوب الرقيب عبد الكريم المقداد، في موكب رسميّ وشعبيّ بحضور ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد عبد الناصر الحلبي، ممثل مدير عام الأمن العام الرائد علي مظلوم، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد محمد سالم وممثل مدير عام أمن الدولة الملازم شربل معلوف.

وتقدم موكب التشيع حملة النعش الذي لف بالعلم اللبناني وحملة الاكليل، وقدمت ثلة من رفاق درب الشهيد التحية العسكرية، وعزفت فرقة من موسيقى الجيش نشيد الموت، قبل أن يوارى في ثرى جبابة البلدة.

وألقى العميد الحلبي كلمة قدم فيها نبذة عن الشهيد، معزيًا عائلته باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وأكد الحلبي أنّ الشهيد قدم نفسه لهذه المهمة الجسمية، دفاعًا عن الوطن، واستشهد لتبقى بلده عزيزة مصانة، "فهذا الانتماء الوطني ليس غريبًا عن بلدة شمسطار والبقاع الذين يقدمون خيرة شبابهم وأبنائهم في المؤسسة العسكرية والدفاع عن لبنان، وسيبقى الجيش وفيًا لتضحياتهم".