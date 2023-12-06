خارجية فرنسا نددت بالقصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عسكري للجيش اللبناني

ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية بالقصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد العسكري في الجيش اللبناني عبدالكريم المقداد. وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، داعيًا "جميع الجهات" إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

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