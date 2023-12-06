نقيب محامي الشمال التقى بري: العدالة تبدأ في مجلس النواب

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن مع وفد من أعضاء مجلس النقابة، في زيارة برتوكولية بعد الانتخابات الجديدة للنقيب وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم خلالها عرض للاوضاع العامة وشؤون نقابية.

وتحدث النقيب الحسن، بعد اللقاء، حيث أشار إلى "أننا تباحثنا مع رئيس المجلس في أمور تهم المحامين بشكل عام وتهم اللبنانيين".

ولفت إلى أنّ "الموضوعات الأولى التي طرحناها، هي موضوع الدستور وموضوع إنتخاب رئيس الجمهورية والذي أكد دولة الرئيس حرصه على هذا الامر، وان شاء الله نصل الى يوم لا يكون بعيدا يكون عندنا رئيس للجمهورية، وطلبنا منه وتمنينا عليه أيضا أن يكون هناك الموضوع التشريعي وتطوير القوانين في لبنان خدمة للمواطنين وخدمة للبنانيين. فالعدالة تبدأ في مجلس النواب".

وذكر الحسن "أننا هنا في هذه الزيارة، أكدنا هذا الموضوع ونشكره على وقته ونشكر ايضا المشرعين جميعا ومجلس النواب على تفاعلهم مع نقابتي المحامين في لبنان لتطوير هذه القوانين، وان شاء الله يكون الوضع في لبنان أفضل وتزول هذه الغمة عن وطننا".

ولفت إلى "أننا تباحثنا أيضا في القضية الفلسطينية والعدوان على جنوب لبنان وعلى أهلنا في غزة والذي نشجب هذا الإعتداء وهذا العدوان. وهذه المجزرة الذي سماها دولة الرئيس الإبادة في حق الشعب الفلسطيني. ونحن نستنكر بإسم نقابة المحامين في طرابلس والمحامين جميعا في طرابلس العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وعلى أهلنا في غزة وفلسطين".

إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس النائب كريم كبارة وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية، والتقى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.