سقط عدد من القذائف في أطراف بلدة الخيام، وفق ما أفادت قناة "المنار".
إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوب الناقورة، ومنطقة "وادي حسن" بين الجبين ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
هذا، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات عيتا الشعب، كونين، يارون، مارون الراس وبليدا.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لأطراف الخيام وعيتا الشعب وكونين ويارون ومارون الراس وبليدا ومنطقة "اللبونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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