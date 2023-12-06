استهداف إسرائيلي لأطراف الخيام وعيتا الشعب وكونين ويارون ومارون الراس وبليدا ومنطقة "اللبونة"

سقط عدد من القذائف في أطراف بلدة الخيام، وفق ما أفادت قناة "المنار".

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوب الناقورة، ومنطقة "وادي حسن" بين الجبين ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

هذا، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات عيتا الشعب، كونين، يارون، مارون الراس وبليدا.