بوتين التقى بن زايد: علاقاتنا مع الإمارات وصلت إلى مستوى عالِ وسنبحث ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي، إلى أنّ "العلاقات الروسيّة الإماراتيّة وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق"، مشيرًا إلى أنّ "التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة مع الإمارات في تقدم ملحوظ".
ورأى أنّ "الإمارات تساهم بشكل كبير في الشؤون الدولية وسنبحث معكم ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدًا "أننا سنبحث مع الإمارات الملفات الساخنة في المنطقة وتطورات الأزمة الأوكرانية".
بدوره، ذكر بن زايد أنّ "في العالم الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية"، موضحًا أنّ "الإمارات أكبر شريك خليجي تجاري لروسيا".
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