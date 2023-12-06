"القسام" استهدفت القوات الإسرائيلية في خانيونس وبيت لاهيا عبر القنص والقذائف والأسلحة الرشاشة

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أننا استهدفنا 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة"، مشيرة إلى "استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركافا في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105".

ولفتت إلى أنها تمكنت من "قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس"، و"قنص 4 جنود صهاينة آخرين في محور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة".

وكشفت "القسام" أنّها استهدفت "منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال بقذيفة أفراد وأسلحة رشاشة في محور شرق مدينة خانيونس".