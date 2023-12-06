انت الان تتابع خبر بعد النصح بـ"تجنب السفر الى العراق".. الصحة تنوي مخاطبة السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الخليج 365"، إنه "حول ورود اسم العراق ضمن منشور هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية والذي تنصح فيه مواطنيها بعدم السفر الى هذه الدول لانتشار امراض الكوليرا وحمى القرم وتكرار رصد امراض الحصبة وكوفيد 19، تود الوزارة التوضيح بأن مستوى الخدمات الصحية في العراق عالٍ جدا وهناك انخفاض واضح بإصابات الأمراض النشطة ويعود ذلك للرعاية الصحية الجيدة وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية".



وأكدت الوزارة ان "نسبة الوفيات بهذه الأمراض هي أقل بكثير من المعدلات المسجلة عالميا وان هذه الأمراض متوطنة في المنطقة والعراق وفي كثيرٍ من بلدان العالم ويتم تسجيل اصاباتها باعداد محدودة وضمن الفئات ذات الاختطار العالي على غرار العديد من دول العالم".

وبشأن الأمراض متكررة الرصد كالحصبة وكوفيد-19، فأن "معدل الاصابات المرصودة المسجلة قليلة جدا ويتم تسجيلها في العديد من دول العالم المتقدمة في انظمتها الصحية، علما ان العراق لم يسجل اي مضاعفات او وفيات ناتجة عنها"، بحسب الوزارة.

وبينت وزارة الصحة انها "تقدم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مقيم عربي واجنبي في العراق واكثر من 5 ملايين زائر من 80 دولة سنويا ولم تسجل اي اصابة في صفوفهم بأمراض (الحصبة، الكوليرا،حمى القرم النزفية) خلال السنوات الأخيرة"، مؤكدة انها "ستخاطب نظيرتها السعودية عبر القنوات الدبلوماسية لرفع اسم العراق من قائمة الدول الواردة في تقييمها".

وكانت هيئة الوقاية الصحية السعودية قد وضعت العراق ضمن عدة دول أخرى، في القائمة الصفراء التي تنصح بتجنب السفر اليها، مشيرة الى ان العراق ينتشر فيه حمى القرم الكونغو النزفية، بالإضافة الى الكوليرا.