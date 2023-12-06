انت الان تتابع خبر الكشف عن ملامح أول صفقة باريسية خلال 2024 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
انت الان تتابع خبر الكشف عن ملامح أول صفقة باريسية خلال 2024 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.