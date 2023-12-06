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الكشف عن ملامح أول صفقة باريسية خلال 2024

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انت الان تتابع خبر الكشف عن ملامح أول صفقة باريسية خلال 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى

نعم ستجرى

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

غير مهتم

غير مهتم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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