رجال الإنقاذ يسحبون أول ناج من الانهيار الأرضي في زامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات في زامبيا، إنه انقذ أحد الناجين من منجم زامبي بعد أسبوع تقريبا من الانهيارات الأرضية التي حاصرت عمال المناجم غير الرسميين.

وأضافت السلطات، سحب الرجل البالغ من العمر 49 عامًا، من نفق منهار في منجم النحاس بالقرب من تشينجولا لسوء الحظ ، تم انتشال جثة أيضا، الناجي الآن في المستشفى ، وبينما لم يتم الكشف عن حالته الطبية ، إلا أنه قادر على التواصل مع المسؤولين.

وكانت الجثة أول جثة يتم انتشالها بعد الكارثة الأسبوع الماضي. وربما لا يزال أكثر من 30 من عمال المناجم محاصرين تحت الأنقاض والحطام في ثلاثة أنفاق منفصلة في منجم سيسيلي في مقاطعة كوبربيلت في زامبيا.

اختلفت السلطات الزامبية، حول عدد عمال المناجم الذين تعتقد أنهم حوصروا عندما انهارت عليهم الأنفاق التي كانوا يحفرونها للبحث عن خام النحاس في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال مسؤولون حكوميون، إن هناك أكثر من 30 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض في المأساة التي وقعت في وقت متأخر من الليل ، بينما قال مفوض المنطقة إن هناك 36 على الأقل.

من جانبه أوضح وزير المناجم في زامبيا بول كابوسوي، أن 25 أسرة في المنطقة تقدمت للإبلاغ عن أقاربها المفقودين.

وزار الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما المنجم، يوم الثلاثاء، وقال إنه يأمل في وجود ناجين. وقال أحد رجال الإنقاذ في وقت سابق من الأسبوع إنهم سمعوا أصواتا متعددة قادمة من تحت الأنقاض في أحد مواقع الأنفاق.

وأشار إن رجال الإنقاذ يعتقدون أنه سيكون هناك ناجون ، على الرغم من أنه قال إنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الوفيات أيضا.

وتعمل فرق الإنقاذ باستمرار منذ يوم الجمعة الماضي لإزالة الأنقاض وضخ المياه من الحفرة حيث توجد الأنفاق، لكن الجهود تعقدت بسبب هطول المزيد من الأمطار، مما أدى إلى غمر أحد المواقع بالكامل.

وقالت الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع إن جميع عمال المناجم يفترض أنهم ماتوا ومن المحتمل أنهم غرقوا في الأنفاق. وانتقدت الحكومة بيانهم العلني قائلة إنه من السابق لأوانه إعلان ذلك.

تعد زامبيا من بين أكبر 10 منتجين للنحاس في العالم ، ويوجد في Chingola مناجم كبيرة مفتوحة ، بعضها يمتد لمسافة كيلومترات (أميال).

وهي محاطة بأكوام ضخمة من الصخور والأرض التي تم حفرها من المناجم. وقالت الحكومة إن الحطام من أحد أكوام النفايات انهار على أنفاق عمال المناجم.

التعدين غير القانوني شائع في المنطقة ، حيث يذهب عمال المناجم الحرفيون إلى المناجم دون علم المالكين لمحاولة العثور على رواسب النحاس واستخراجها.

ويشتبه في أن عمال المناجم المتورطين في الانهيار هم عمال مناجم غير قانونيين.

وخلال زيارته، قال هيشيليما إن السلطات تركز فقط على إنقاذ الأرواح، "هنا لا يوجد عامل منجم غير قانوني. مهمتنا هي إخراج شعبنا من الحفرة". "التزامنا هو أن نفعل كل شيء لإنقاذ الأرواح الموجودة هناك."