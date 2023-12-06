"الكتلة الشعبية" استنكرت تعرض أحد المواطنين للاعتداء على أوتوستراد زحلة: ضحية عصابات تتحكم بالدولة

أعلنت "الكتلة الشعبية" في زحلة، أن "المهندس عبدالله حنا المشرف على أراضي عائلة سكاف تعرّض الى اعتداء بالضرب المبرح على أوتوستراد زحلة عبر مجموعات اعترضت طريقه اثناء توجهه الى منطقه عمله في عميق وطوقت سيارته وانهالت عليه بادوات حادة واعقاب المسدسات والهراوات حتى افقدوه الوعي حيث نُقل على وجه السرعة الى مستشفى تلشيحا ولا يزال تحت الخطر الشديد".

ولفتت الكتلة، الى أن "حنا يخضع حاليا لعلاج سيستغرق وقتاً طويلاً قبل ان يتماثل للشفاء، فيما حضرت القوى الامنية المختصة لاجراء تحقيقاتها والاستماع الى شهادة المهندس الذي اتخذ صفة الادعاء، ولنا ثقة بان الاجهزة الامنية التي تحقق الان في الحادثة الاليمة سوف لن تترك خيطاً دون ملاحقته".

وأكدت أنها "لا تزال الاجهزة تواصل تحقيقاتها فان الكتلة الشعبية ورئيستها ميريام سكاف يحذرون من خطورة الادعاء على مجهول لكون المجهول اصبح معلوماً وواضح المعالم لكل ابناء زحلة وللرأي العام"، معتبرةً أن "حنا هو ضحية ثنائي يمثل عصابات تتحكم بالدولة واجهزتها وقوانينها وتتسلّط على عدليتها وعدالتها وتهدد الشرفاء وتطيح بكل شبكة الامان في زحلة والبقاع".

وأضافت "لن تمر هذه الحادثة قبل ان نرفع بصمات المعتدين الذين قاموا بمحاولة القتل العمد وعلى اوتوستراد زحلة المكشوف والمفترض انه مجهز بكاميرات للمراقبة".