"حزب الله" أعلن استهداف مواقع رويسة القرن والضهيرة وحدب البستان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:10 من ظهر يوم ‌‏الأربعاء 6-12-2023 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‌‏موجه وتم إصابته إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏يوم الأربعاء 6-12-2023 موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة ‏مباشرة".

وفي بيان ثالث، أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏يوم الأربعاء 6-12-2023 موقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة وتم إصابته ‏إصابة مباشرة".