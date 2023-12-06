"حزب الله" أعلن استهداف مواقع رويسة القرن والضهيرة وحدب البستان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:10 من ظهر يوم الأربعاء 6-12-2023 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه وتم إصابته إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 6-12-2023 موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة".
وفي بيان ثالث، أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 6-12-2023 موقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة وتم إصابته إصابة مباشرة".
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