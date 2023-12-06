أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب في، بيان آخر، عن "إستهداف تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ثكنة ميتات وفي موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": إستهدفنا تجمعاً لجنود إسرائيليين في جل العلام وكرم التفاح وتل شعر بالأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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