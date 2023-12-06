"حزب الله": إستهدفنا تجمعاً لجنود إسرائيليين في جل العلام وكرم التفاح وتل شعر بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‏اليوم تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

كذلك أعلن الحزب في، بيان آخر، عن ‏"إستهداف تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات وفي موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة".‏