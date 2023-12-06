"حزب الله": استهدفنا موقعي المالكية والراهب وثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من عصر اليوم موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

كما أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "مجاهدي المقاومة الإسلامية إستهدفوا عند الساعة 4:20 من عصر اليوم ثكنة راميم والساعة 4:30 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".