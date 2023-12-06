أعلن مسؤول دفاعي في الجيش الاميركي، بان "البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي صباح اليوم الأربعاء".

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