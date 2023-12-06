اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الى ان "كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 تشرين الاول بشأن هجوم محتمل لحركة "حماس".
وذكرت "هآرتس" بان "كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يبلغوا منظمي مهرجان "نوفا" بهجوم محتمل لـ"حماس"، رغم علمهم بذلك".
واردفت الصحيفة الاسرائيلية الى ان "الجيش الإسرائيلي لم يخل المهرجان الموسيقي رغم تحذيرات المخابرات بشأن هجوم حماس في 7 تشرين الاول".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: الجيش الإسرائيلي لم يخل المهرجان الموسيقي رغم تحذيرات المخابرات بشأن هجوم حماس في 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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