هآرتس: الجيش الإسرائيلي لم يخل المهرجان الموسيقي رغم تحذيرات المخابرات بشأن هجوم حماس في 7 تشرين الاول

اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الى ان "كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 تشرين الاول بشأن هجوم محتمل لحركة "حماس".

وذكرت "هآرتس" بان "كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يبلغوا منظمي مهرجان "نوفا" بهجوم محتمل لـ"حماس"، رغم علمهم بذلك".

واردفت الصحيفة الاسرائيلية الى ان "الجيش الإسرائيلي لم يخل المهرجان الموسيقي رغم تحذيرات المخابرات بشأن هجوم حماس في 7 تشرين الاول".