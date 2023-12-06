بايدن: لو لم يترشح ترامب «لما كنت واثقا» من سعيي لولاية ثانية

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنَّه «غير واثق» من أنَّه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشَّح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وقال الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عامًا خلال حملة لجمع التبرُّعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس (شمال شرق) إنَّه «لو لم يترشَّح ترامب لما كنت واثقًا من أنَّني كنتُ لأترشَّح. لكن، لا يمكننا أن ندعَه يفوز». وأضاف أنَّ «ترامب لم يعد حتى يخفي مراده. إنَّه يخبرنا بما سيفعله».

ولدى عودته إلى واشنطن أكَّد بايدن أنَّ من واجبه خوض الانتخابات لمنع ترامب من الفوز.

وردًّا على سؤال للصحفيين عمَّا إذا كان سيمضي في ترشُّحه إذا لم يكن ترامب المرشَّح الجمهوري قال بايدن «هو ترشَّح وأنا عليَّ أن أترشَّح».

وعمَّا إذا كان سيسحب ترشيحه لولاية ثانية في حال قرَّر ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال بايدن «كلا، ليس الآن».