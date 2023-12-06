بيروت ـ ا.ف.ب: قُتل عسكري لبناني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جرَّاء قصف إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًّا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية. وأفاد الجيش بأنَّ مركزًا عسكريًّا تابعًا له في «منطقة النبي عويضة-العديسة (تعرَّض) لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدَّى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة». من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هذا القصف، لكنَّه شدَّد على أنَّ الهدف لم يكن الجيش اللبناني بل موقع لحزب الله قصفته القوات الإسرائيلية «للقضاء على تهديد وشيك».

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده فـي قصف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.