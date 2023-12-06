موريتانيا وتشاد تمهدان الطريق لحل تحالف G5 الساحل المناهض للجهاديين

ياسر رشاد - القاهرة - مهدت موريتانيا وتشاد الطريق لحل تحالف G5 الساحل الذي تم إنشاؤه في عام 2014 لمواجهة الجهادية وغيرها من التحديات في المنطقة الفرعية، بعد انسحاب الأعضاء الثلاثة الآخرين، مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال البلدان إن موريتانيا وتشاد "تحيطان علما وتحترمان القرار السيادي" لبوركينا فاسو والنيجر بالانسحاب بعد الإعلان السابق عن انسحاب مالي.

وقالوا في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية صباح الأربعاء ونقلته الحكومة التشادية إلى وكالة فرانس برس إنهم "سينفذون جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام الاتفاقية المنشئة ل G5 الساحل، ولا سيما المادة 20".

تنص المادة 20 من الاتفاقية على أنه "يمكن حل منطقة الساحل G5 بناء على طلب ثلاث دول أعضاء على الأقل".

في البيان الذي أعلن انسحاب بلادهم يوم السبت، لم يطلب النظامان العسكريان اللذان يسيطران على السلطة الآن في بوركينا فاسو والنيجر صراحة حل G5 الساحل.

لكن مصير هذا التحالف ، الذي كان في حالة سيئة حتى قبل أن يعلن المجلس العسكري المالي انسحابه في عام 2022 ، بدا أنه محسوم.

وكانت الدول الأعضاء قد أنشأت قوة عسكرية مشتركة في عام 2017، لكن فعاليتها ظلت محدودة للغاية.

واستمر العنف في الانتشار، مخلفا آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وملايين المشردين. وقد ساهم بقوة في عدم الاستقرار السياسي وسلسلة من الانقلابات العنيفة.

- شراكة طفولية -

منذ إنشاء G5 الساحل ، شهدت المنطقة الفرعية استيلاء الجيش على السلطة بالقوة في مالي في عام 2020 ، وبوركينا فاسو في عام 2022 والنيجر في عام 2023.

وبصخب الخطاب السيادي المحلي، نأوا بأنفسهم بحدة كبيرة عن القوة المهيمنة السابقة، فرنسا، المؤيدة لمجموعة دول الساحل الخمس G5، وشركائها الأوروبيين.

لقد أقاموا تحالفهم الخاص في عام 2023 ، واقترح وزراء خارجيتهم للتو إنشاء كونفدرالية.

وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر السبت أنهما قررتا "بسيادة كاملة" الانسحاب "من جميع هيئات G5 في الساحل، بما في ذلك القوة المشتركة". وقالوا في بيان مشترك إن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر.

ووفقا لواغادوغو ونيامي، فإن "المنظمة تكافح من أجل تحقيق أهدافها" وتقوضها "الروتين المؤسسي والقيود القديمة".

ورفضوا "خدمة المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق شعوبنا ودولنا في السيادة".

غادرت مالي منطقة الساحل G5 في عام 2022 ، واصفة المنظمة بأنها "أداة من قبل العالم الخارجي". وعادة ما تكون فرنسا هدفا لمثل هذه الاتهامات.