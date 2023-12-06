الكرملين: بوتين يبحث غدا مع نظيره الإيراني ملفات التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيعقدان محادثات في موسكو غدا الخميس لبحث التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات في موسكو في السابع من ديسمبر مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي الذي سيصل إلى روسيا في زيارة عمل".

وأضاف: "من المقرر دراسة جدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي بشكل موضوعي مع التركيز على تنفيذ المشروعات المشتركة الواعدة في المجال التجاري والاقتصادي، بما في ذلك النقل والطاقة". وأشار البيان إلى أنه "من المقرر أيضا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى".

وكان بوتين ورئيسي قد التقيا آخر مرة في سبتمبر 2022 في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون. وأجرى الزعيمان محادثات ثنائية، وأشارا، من بين أمور أخرى، إلى أن مواقف موسكو وطهران بشأن العديد من القضايا الدولية كانت متقاربة أو متطابقة، واستمر التعاون بين البلدين في التطور في جميع المجالات.