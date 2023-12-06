الخارجية الروسية: ما يقرب من 900 شخص تم إجلاؤهم من غزة يصلون إلى روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء أن ما يصل إلى 883 روسيًا من بين حوالي 1100 شخصًان طالبوا بالمساعدة في الإجلاء من قطاع غزة، وصلوا بالفعل إلى روسيا.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "فريق وزارة الخارجية الروسية الزائر، إلى جانب زملائنا من وزارة الطوارئ والوكالات الأخرى، قدموا المساعدة في التحرك عبر الحدود ومراقبة عملية الإجلاء. وقد تم بالفعل إجلاء 898 مواطنًا روسيًا وأفراد عائلات فلسطينية من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الماضي".