السفيرة هيفاء أبو غزالة: وزراء الصحة العرب اعتمد محور التغطية الصحية الشاملة للدورة الـ51

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الجامعة العربية في أعمال الملتقى العربي الصحي الألماني الـ15 الذي تستضيفه وزارة الصحة بالعاصمة البحرينية المنامة غدا الخميس، ويستمر على مدى يومين تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية العربية الألمانية.



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء "إن الدورة الـ15 للملتقى الصحي العربي الألماني ستناقش عددا من الموضوعات التي تهم العمل العربي المشترك في مجال الصحة، ومنها التغطية الصحية الشاملة، وعددا من المواضيع الأخرى المهمة لصحة المرأة"، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد محور التغطية الصحية الشاملة للدورة الـ51.



وأوضحت أن المجلس عمل على وضع الاستراتيجيات الصحية الموحدة الاسترشادية ومتابعة تنفيذها لتطوير النظم الصحية، ومنها الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.



وأكدت أن مجلس وزراء الصحة العرب يولي اهتماماً بصحة المرأة، والتي هي أيضاً أحد محاور الملتقى، حيث سبق وأن اعتمد المجلس في دورته العادية الـ51 الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019 - 2030)، والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة.



وأضافت أن الأمانة العامة للجامعة نظمت الاجتماع الإقليمي حول مبادرة المحفظة الوردية: المبادرة الإقليمية لصحة المرأة العربية بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2023 بالرياض، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن دورته العادية الـ59 بشأن المحفظة الوردية (Pink Tank).



ونوهت بأن الملتقى يأتي في إطار تعزيز وتطوير التعاون العربي والإقليمي والدولي المشترك في مجال الصحة، والاهتمام بالبحث العلمي واستغلال الموارد المتاحة، وتشجيع الصناعات الدوائية العربية، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للدول العربية الأكثر احتياجاً لتصبح قادرة على التكيف والصمود، لمواجهة أي تحديات مستقبلية، حيث يولي مجلس وزراء الصحة العرب اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون العربي الدولي في المجال الصحي للاستفادة من الخبرات العالمية لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية العربية لتواكب التغيرات العالمية.



ولفتت إلى الدعم المقدم من مجلس وزراء الصحة العرب إلى قطاع غزة، الذي انهارت مرافقه الصحية وخرج العديد منها عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي خلف أزمة إنسانية غير مسبوقة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.



ويأتي انعقاد الملتقى في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (5) الصادر عن الدورة العادية الـ57، والذي رحب باستضافته خلال عام 2023، كما حث المجلس على المشاركة الفاعلة في المعرض والمؤتمر لتعزيز وتقوية العلاقات الألمانية العربية في مجالات الصحة والصناعات الدوائية.