العسومي يدعو برلمانات العالم للاستجابة لنداء البرلمان العربي بوقف حرب إسرائيل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البرلمانات الوطنية في العالم للاستجابة لنداء البرلمان العربي الداعي إلى ضرورة وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد في قطاع غزة، ومواجهة جرائم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء أن "العسومي" تلقى خطاباً رسمياً من رئيس البرلمان السويدي، الدكتور أندرياس نورلين، رداً على النداء الذي أرسله البرلمان العربي لجميع برلمانات العالم بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى، ودعوة البرلمانات الوطنية بمطالبة حكوماتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأفاد البيان بأن رئيس البرلمان السويدي أكد أنه بعد الاطلاع على خطاب العسومي المرفق به نداء البرلمان العربي، قام بتوجيه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي بدراسة ما جاء بنداء البرلمان .

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالاستجابة السريعة من جانب برلمان السويد لنداء البرلمان العربي الداعي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال، معربا عن تطلعه إلى أن يصحب ذلك خطوات عملية من جانب الحكومة السويدية .

وأكد العسومي، استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل على مختلف المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.