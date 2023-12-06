خروج 11 ألفا و67 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من ميناء رفح البري

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية أن 11 ألفا و67 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية خرجوا من قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري، كما عبر 529 مصابا و1553 مصريًا.

ونقلت القناة، عن مصادر، القول إنه جرى إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، مشيرة إلى أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى أمس بلغ 258 طائرة وعدد الشاحنات وصل إلى 2312 سيارة.

وجددت المصادر موقف مصر الثابت الرفض لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.

وأشارت إلى مواصلة مصر فتح ميناء رفح من الجانب المصري؛ لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والمستشفيات الميدانية استقبال الجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومواصلة فتح ميناء رفح من الجانب المصري لعودة العالقين بقطاع غزة وإخراج المصريين والرعايا الأجانب.

وأعربت المصادر عن قلق مصر من الاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين، مشيرة إلى استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليًا.

وأفادت بقيام الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الوكالات المعنية؛ لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لادخال المساعدات للقطاع.

كما أعادت تأكيد مصر ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل في منطقة شمال القطاع، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وضرورة العودة للحوار السياسي لإنهاء هذه الحرب.