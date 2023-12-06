مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": قلق مصري من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، وجود قلق مصري من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء هذه المارثة الإنسانية الحالية في غزة وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء الحرب.

وشددت على رفض مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي، وضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل.

وأكدت المصادر أن مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب، واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليا.

وأكدت المصادر أن الهلال الأحمر المصري يقوم بالتنسيق مع الوكالات المعنية، لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.