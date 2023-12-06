قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بقتل مالك محل سجاد بإمبابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفي إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة؛ تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.