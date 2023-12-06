ضربا عاملًا بشومة حتى الموت.. المؤبد لشقيقين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لشقيقين، وذلك لاتهامهما بقتل عامل بكافتيريا في برج العرب ضربًا بشومة وبالأيدي والأرجل حتى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه والمستشار وائل محمد صبري.

ترجع أحداث القضية رقم 10007 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى القسم بلاغًا يفيد تعدى متهمين على عامل بكافتيريا بدائرة القسم ما أدي إلى وفاته.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "إ.ح.إ"، عامل بكافتيريا، وبين المتهم الأول "إ.ش.ح"، والذي اتصل بشقيقه المتهم الثاني المدعو "أ.ش.ج" وأبلغه بما حدث، فتوجها إلى محل عمل المجني عليه بأحد الكافتيريات.

ووفقا للتحريات، اختبئا المتهمان خلف إحدى السيارات المتواجدة بالطريق العام وعند خروج المجني عليه من عمله مستقلًا دراجة بخارية في طريقة باغته المتهم الأول بضربة بالشومة فسقط على الأرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفيا بذلك وانهالا عليه بالضرب بعدة ضربات مستخدمين أيديهما وأرجلهما بمناطق متفرقة في جسده فأحدثا ما به من إصابات والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه ثم لاذا بالفرار.

ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى إذ ثبت من تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه حدوث ضرب بشومة وسحجات بالوجه وإصابة بالرأس نتج عنها شرخ بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى لغيبوبة وتضاعفت ذلك بالتهاب رئوي انتهى بالوفاة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.