الحوثيون: اطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في ايلات

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله في بيان، انها "أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (ايلات) جنوبي فلسطين المحتلة".
ولفت البيان الى "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".
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