نتانياهو: قواتنا تحاصر الآن منزل يحيى السنوار سنلقي القبض عليه هذه هي مسألة وقت فقط

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان "قوات الجيش الاسرائيلي تحاصر الآن منزل مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، سنلقي القبض عليه، هذه هي مسألة وقت فقط".

ولفت نتانياهو، بحسب المتحدث الاعلامي باسمه، الى انه "وفقا لمعطيات الجيش الاسرائيلي, تم حتى الآن قتل أكثر من 6000 عنصر ينتمي لحماس".