"سرايا القدس": دمرنا 3 آليات إسرائيلية بعدد من قذائف "التاندوم" بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة

أعلنت "سرايا القدس"، أن "مجاهدينا تمكنوا منذ صباح اليوم من استهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" والاشتباك مع قوات العدو واستهدافهم بقذائف الهاون النظامي عيار 60 في حي الشيخ رضوان".

كما أعلنت "سرايا القدس"، أننا "قصفنا تحشدات العدو في محيط مسجد الظلال ومقبرة الشيخ ناصر شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل"، مضيفةً أن "مجاهدينا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي وتمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف "التاندوم" بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة".